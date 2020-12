London-Duell um ÖFB-Star Sabitzer

Zwei englische Hauptstadtclubs wollen den ÖFB-Teamspieler für sich gewinnen.

Bahnt sich da ein englischer Zweikampf um die Dienste von Marcel Sabitzer an? Neben Tottenham Hotspur buhlt nämlich offenbar auch ein weiterer Club aus London um den ÖFB-Star. Wie der französische Sportjournalist Julien Laurens in seinem Podcast der "Gab & Juls Show" berichte, ist auch der Erzrivale FC Arsenal an Sabitzer dran.

Demnach will Trainer Mikel Arteta den Mittelfeldspieler nach Nord-London lotsen. Sabitzer genießt anscheinend hohe Werschätzung in England - Lauren berichtete vom Interesse weiterer Premier-League-Klubs, die den Leipzig-Spielmacher verpflichten wollen, konkrete Namen nennt er aber nicht.

In den letzten Monaten versuchten Jose Mourinhos Spurs dem Österreicher schöne Augen zu machen, bislang erfolglos. Ob der ÖFB-Teamspieler seinen aktuellen Verein RB Leipzig aber tatsächlich verlassen möchte, ist nicht bekannt.

Beim deutschen Bundesligisten ist der Spielgestalter und Kapitän gesetzt. In der laufenden Saison netzte der 26-Jährige in 16 Spielen dreimal ein und bereitete ebensoviele Tore vor. Dass Leipzig mit Trainer Julian Nagelsmann den bis 2022 laufenden Vertrag mit seinem Mittelfeldallrounder frühzeitig verlängern möchte, ist daher keine Überraschung.