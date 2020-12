Mega-Kracher um Spitze: Spurs fordern Liverpool

Willkommen im Sport24-LIVE-Ticker!

25 Punkte! Liverpool und Tottenham sind punktegleich an der Tabellenspitze. Heute kommt es zum Gipfeltreffen in der Premier League. An der Anfield-Road wird es heiß her gehen, so viel ist sicher! Sport24 tickert für Sie den Schlager ab 21 Uhr LIVE!