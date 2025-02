Nächster Hammer-Gegner! Krisen-City gegen Spitzenreiter Liverpool gefragt

Nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Real Madrid am Mittwoch (1:3) wartet nun am Sonntag (17.30 Uhr, live Sky) in der Liga der nächste Hammer-Gegner: Spitzenreiter Liverpool!

Pep Guardiola erlebt gerade seine wohl schwierigste Phase als Trainer, einen "Hangover" kann sich der Spanier mit seinem Team aber nicht leisten. Vier Tage nach dem Aus in der Champions League hat der englische Fußball-Meister Manchester City am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) Tabellenführer Liverpool zu Gast. Der Lokalrivale reist mit einer Erfolgsserie an und will den Acht-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Arsenal wahren. Die Londoner können am Samstag zu Hause gegen West Ham United vorlegen.

Slot: "Sind noch immer die Nummer eins"

Liverpool hat es am Mittwoch in einem vorgezogenen Match mit einem 2:2 gegen Aston Villa verabsäumt, von Arsenal weiter davonzuziehen. Das wurde schnell abgehakt. "Wir sind noch immer die Nummer eins", meinte Trainer Arne Slot nach dem zweiten Remis aus den jüngsten drei Spielen. Eine andere Statistik ist beeindruckender. Die "Reds" sind seit ihrer bisher einzigen Saisonniederlage in der Premier League am 14. September in 22 Spielen ungeschlagen.

Zwölf Spiele liegen noch auf dem Weg zum 20. Meistertitel, Arsenal hat noch 13 Partien ausständig. Nach London will Liverpool aber nicht blicken, "das würde uns nicht helfen", meinte Slot. Vielmehr stellt man sich trotz der sportlichen Krise von Manchester City auf einen harten Arbeitstag im Etihad Stadium ein. "Wir werden leiden müssen und wir werden richtig hart arbeiten müssen, um sie von unserem Tor fernzuhalten, weil sie so, so gut in Ballbesitz sind", erklärte der Liverpool-Coach.

City in Liga schon aussichtslos zurück

Sein Gegenüber steht aber ganz anders unter Druck. Nach der 1:3-Niederlage bei Real Madrid, die das Aus im Champions-League-Play-off bedeutete, hagelte es herbe Kritik auf Manchester City. City, zuletzt viermal hintereinander Meister, liegt nur auf Rang vier, hat bei 17 Punkten Rückstand den Titel längst abgeschrieben und muss um die Qualifikation für die Königsklasse kämpfen. Ob Stürmerstar Erling Haaland dabei am Sonntag helfen kann, ist offen. Der Norweger fehlte am Mittwoch verletzt, zudem ging auch Verteidiger John Stones früh angeschlagen vom Platz.

Arsenal, zuletzt zweimal Vize-Meister hinter Manchester City, hofft diesmal auf Schützenhilfe der "Skyblues". Arsenal hat den Tabellen-16. West Ham zu Gast, ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, hat aber einige Personalsorgen. Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka und Gabriel Martinelli stehen Trainer Mikel Arteta nicht zur Verfügung.

Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner gastiert bei Fulham. Tottenham tritt mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso bei Abstiegskandidat Ipswich an.