Premier League leitet Ermittlungen nach VAR-Chaos ein

In einem aufgeladenen Duell gegen den FC Everton am vergangenen Wochenende musste Nottingham Forest eine bittere 0:2-Niederlage im Abstiegs-Kampf hinnehmen.

Doch nicht nur das Ergebnis sorgte für Aufsehen, sondern auch die Kontroverse um vermeintlich nicht gegebene Elfmeter.

Nottingham Forest fordert Aufklärung

Die Tricky Trees fühlen sich nach der Partie benachteiligt und erheben schwere Vorwürfe gegen die Schiedsrichterentscheidungen. Jetzt hat die Premier League offizielle Ermittlungen eingeleitet, um der Angelegenheit auf den Grund zu gehen.

Fehlentscheidungen sorgen für Unmut

Im Mittelpunkt des Spiels stand Ashley Young (38), der zwar nicht direkt an einem Tor beteiligt war, jedoch eine Schlüsselrolle bei den strittigen Szenen einnahm. Gleich dreimal forderte Nottingham Forest einen Elfmeter, bei dem der erfahrene Routinier involviert war. Zweimal wurde ein Foulspiel und einmal ein Handspiel reklamiert. Doch trotz des Einsatzes des Video Assistant Referees (VAR) und der Unterstützung durch Schiedsrichter Anthony Taylor blieb der Pfiff aus. Nottingham fordert nun eine Veröffentlichung der Tonsequenzen zwischen den beiden Offiziellen, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Die Highlights des Spiels sind auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Nottingham Forest FC zu sehen:

„Nottingham Forest hat heute einen formellen Antrag an die PGMOL gestellt, die Tonaufnahmen zwischen den Offiziellen während des gestrigen Spiels gegen Everton im Goodison Park zu veröffentlichen“, teilte der Verein in einer Erklärung mit. Die FA untersucht außerdem die Behauptung, dass Attwell ein Fan von Luton Town, die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelt sind, sei. Außerdem wurden Forest-Trainer Santo, Spieler Neco Williams sowie Berater und Ex-Schiedsrichter Mark Clattenburg zu einer Stellungnahme gebeten, da diese sich nach der Partie zu der Szene geäußert hatten.

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park.



The club has requested this be shared for three key match incidents - Ashley… — Nottingham Forest (@NFFC) April 22, 2024

Am Montag kündigte die Premier League an, dass sie Ermittlungen in diesem Fall einleiten werde, allerdings auch enttäuscht über die Äußerungen von Nottingham Forest wäre. „Es ist niemals angemessen, die Integrität von Spieloffiziellen unangemessen infrage zu stellen, und die Art dieser Kommentare bedeutet, dass die Premier League die Angelegenheit auch in Bezug auf die Regeln der Liga untersuchen wird“, heißt es in der Erklärung.

The Premier League was extremely disappointed to read the comments made by Nottingham Forest on social media yesterday, following its match against Everton.



We note The FA has confirmed it will be investigating the club’s statement. It is never appropriate to improperly question… — Premier League Communications (@PLComms) April 22, 2024

Der ursprüngliche Beitrag von Nottingham auf X nach der Niederlage lautete: „Drei extrem schlechte Entscheidungen – drei nicht gegebene Elfmeter – die wir einfach nicht akzeptieren können. Wir haben die PGMOL vor dem Spiel gewarnt, dass der VAR ein Luton-Fan ist, aber sie haben ihn nicht ausgewechselt. Unsere Geduld wurde bereits mehrfach auf die Probe gestellt. Der NFFC wird nun seine Optionen abwägen.“

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options. — Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024

Zu welcher Entscheidung die Premier League im Fall Nottingham Forest kommen wird, ist noch nicht absehbar. Persönliche Strafen gegen die Beteiligten und den Verein sind durchaus möglich. Auch die Untersuchungen gegen VAR Stutart Attwell laufen.

Fußball-Legende kann sich lachen nicht verkneifen

Alan Shearer, ehemaliger englischer Nationalspieler und aktuell TV-Kommentator reagierte in seinem "The Rest is Football" Podcast den er gemeinsam mit Gary Lineker und Micah Richards (beide ebenfalls ehemalige Fußballer) führt, eher spöttisch auf die Aussage von Nottingham.

Als Gary Lineker den X-Post von Forrests Vorwürfen gegenüber der Premier League vorliest, fällt es Shearer sichtlich schwer sich zurückzuhalten.

"Jetzt mal ehrlich, erstmal gratuliere ich Everton. Genauso wie im Kampf um die Oberen Plätze ist es auch im Abstiegskampf, gerade zu diesem Zeitpunkt in der Saison, egal wie du spielst und durch welche Entscheidungen du an die drei Punkte kommst, und wenn es durch biegen und brechen geschieht." erklärt Shearer. "Definitiv." stimmt im Lineker zu.

"Aber, und es ist gut, dass ich gerade nicht bei der BBC bin: Was zum Teufel hat sich Forrest dabei gedacht so ein Statement überhaupt zu veröffentlichen? Es ist einfach peinlich." so der Premier Leauge Hall-of-Famer.

"Ich musste nach 10 verschiedenen Quellen suchen, weil ich nicht glauben konnte, dass es echt ist - ich dachte es sei ein Parodie-Account." fügte Richards hinzu.

It’s safe to say @AlanShearer didn’t hold back in his response to Nottingham Forest’s statement following their Everton defeat ???? pic.twitter.com/w61yKYZd1s — The Rest Is Football (@RestIsFootball) April 22, 2024

Mit 260 Treffern ist Shearer Rekordtorschütze der Premier League und wurde dreimal englischer Torschützenkönig. Während seiner Laufbahn erreichte er einen Saisonschnitt von rund 25 Toren und zählte zu den besten Mittelstürmern der Welt. Shearer war für den FC Southampton, die Blackburn Rovers und Newcastle United aktiv und bestritt 63 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft in denen er insgesamt 30 Tore schoss.

Reporter geraten ins Kreuzfeuer

Gary Neville, auch EX-Profi und derzeit als Kommentator und Experte bei Sky-Sports tätig, geriet für seine Aussagen auch ins Kreuzfeuer. Wie diverse Quellen berichten, überlegt Nottingham, auch gegen Ihn bzw. Sky selbst rechtliche Schritte einzuleiten:

???? Nottingham Forest ‘considering legal action’ against Sky over Gary Neville comments. pic.twitter.com/ZWgLNdvTiY — SPORTbible (@sportbible) April 23, 2024

Neville sagt nämlich: "Es ist wie eine Ansage einer Mafia-Gang.“ Ich meine, ehrlich gesagt, was zum Teufel reden sie da? Sie verhalten sich wie ein gereiztes Kind, es ist peinlich. Und einige der Dinge, die sie dort sagen, die Andeutung einer Art Betrug, dass es einen VAR-Offiziellen im Stockley Park gibt, der ein Luton-Fan ist, ist ein Skandal - dafür werden sie bezahlen.“