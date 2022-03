Brutal! Eigene Fans pfeifen auf Messi und Neymar

Der überlegene Tabellenführer behielt gegen Schlusslicht Girondins Bordeaux am Sonntag ohne Glanz 3:0 die Oberhand. Für die Tore sorgten Kylian Mbappe (24.), Neymar (52.) und Leandro Paredes (61.). Schon bei der Mannschaftsvorstellung hatte es vor allem für die Superstars Neymar und Lionel Messi laute Pfiffe gegeben.

Viele Plätze auf den Rängen im Parc des Princes blieben unbesetzt. "Wir verstehen die Enttäuschung total und die Reaktionen", betonte PSG-Profi Presnel Kimpembe. "Wir wollten nicht in dieser Lage sein. Es ist enttäuschend, es ist frustrierend für den Verein, für die Fans, für uns. Unser Ego ist verletzt, aber wir müssen aufstehen."

Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw