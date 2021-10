Mbappe verpasst Schlager gegen Lille

Das Pariser Star-Ensemble muss im Kracher gegen Lille ohne ihren erkrankten Goalgetter Kylian Mbappe auskommen.

Kylian Mbappe fällt für das Ligue-1-Schlagerspiel von Paris St. Germain gegen Meister Lille am Freitag aus. Der Franzose laboriere an einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion, wie der Tabellenführer am Donnerstag angab. Er werde das Training voraussichtlich Anfang der nächsten Woche wieder aufnehmen können. Lionel Messi verpasste das Training am Donnerstag ebenfalls, über die Einsatzchancen des Argentiniers gegen Salzburgs Champions-League-Kontrahenten machte PSG keine Angaben.