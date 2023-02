Freiburg lässt Punkte gegen Leverkusen liegen

Der SC Freiburg ist am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nicht über ein Heim-1:1 hinausgekommen.

Die Breisgauer, bei denen die ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch in der Startelf standen, verpassten damit die Rückkehr auf einen Champions-League-Platz und belegen somit Rang fünf. Leverkusen ist Elfter. Zum Abschluss der 22. Runde empfängt Meister Bayern München im Kampf um die Tabellenspitze am Abend Union Berlin.

Vincenzo Grifo hatte die Freiburger per Freistoß in Hälfte eins in Führung gebracht (29.), Sardar Azmoun sicherte den Gästen mit seinem Ausgleich (67.) einen Zähler. Während Lienhart durchspielte, wurde Gregoritsch - der wegen Foulspiels Gelb sah - in der 83. Minute ausgetauscht.