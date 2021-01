Mandzukic wechselt zum AC Milan

Der 34-Jährige stürmt ab sofort an der Seite des 39-jährigen Zlatan Ibrahimovic.

Der AC Milan verstärkt seinen Angriff mit Mario Mandzukic. Der 34-jährige Kroate unterschrieb beim Tabellenführer der Serie A einen Vertrag bis Juni mit Option auf eine weitere Saison. Dies gab Milan am Dienstag bekannt. Mandzukic kehrt damit ein Jahr nach seinem Abgang von Juventus Turin nach Italien zurück. Zwischenzeitlich stand er in der katarischen Liga bei al-Duhail SC unter Vertrag. In Mailand wird er an der Seite des 39-jährigen Zlatan Ibrahimovic spielen.