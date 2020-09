Spieler legt Pinkel-Pause ein: 6 Spiele Sperre!

Eoin Bradley soll damit das Spiel in Verruf gebracht haben.

In den kommenden sechs Spielen kann Eoin Bradley in aller Ruhe auf die Toilette gehen. Der 36-jährige Profi wurde von der nordirischen Fußball-Liga nach übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag für so viele Partien gesperrt. Er hatte im Cup-Halbfinale seines Clubs Coleraine FC am 27. Juli gegen Ballymena United vor der Verlängerung auf den Platz uriniert.

Ein Verstoß gegen Artikel 17 des Verbandsstatuts, in dem es darum geht, das Spiel nicht in Verruf zu bringen. Wie der "Belfast Telegraph" (Dienstag) berichtete, will der Verein die Strafe akzeptieren. Den Einzug ins Finale hatte Bradley mit seinem Club übrigens verpasst, nachdem er in der regulären Spielzeit den Führungstreffer im Windsor Park erzielt hatte.