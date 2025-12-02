Knalleffekt: Ana Ivanović reicht Scheidung von Bastian Schweinsteiger ein

Das Ehe-Aus von Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger ist nun offiziell.

© Wikipedia; Getty Images

Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin hat im November 2025 beim Amtsgericht München, Abteilung für Familiensachen, die Scheidung eingereicht, wie die deutsche Bild berichtet .

Diese Nachricht kommt nach neun Jahren Ehe, die 2016 mit einer traumhaften Hochzeit in Venedig begann und inzwischen mit einem dramatischen Ende endet.

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger © Matthias Balk/dpa

Gründe und Entwicklungen

Das Paar, das in der Öffentlichkeit immer als echtes Traumpaar galt, hat sich inzwischen in Palma de Mallorca niedergelassen, wo Ana Ivanović mit den drei gemeinsamen Kindern lebt. In der spanischen Stadt hat sie außerdem Klage auf Unterhalt für ihre Kinder eingereicht, wie aus Justizkreisen bekannt wurde.

Ana Ivanovic © Getty

Ein Liebesmärchen, das endet

Die Beziehung von Ivanović und Schweinsteiger hat viele Fans in den Bann gezogen. Die Hochzeit in Venedig, ihre Kinder und ihre öffentlichen Auftritte als Familie wirkten lange wie das perfekte Liebesmärchen.