Nicht zum ersten Mal setzt der FC Barcelona auf eine neue, moderne Farbe bei den Auswärts-Trikots.

Die Katalanen werden in der kommenden Saison, in der Ferne, in Lila auflaufen. Hinter der Farbwahl steckt ein ganz besonderer Hintergrund: Barca möchte damit die Frauenbewegung unterstützen, die auch immer in violett aufgetreten ist. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gehört die Farbe zur Frauenbewegung dazu, Shirts in violett werden bei sämtlichen Protesten getragen.

Ebenso führt der Klub an, dass die Farbenmischung aus Rot und Blau, also den Vereinsfarben, lila ergibt. Auf den Seiten des Trikots kann man diese auch erkennen. Das Logo glänzt in sämtlichen Farben, das Sponsor-Zeichen von Nike ist gold-gefärbt.

Im Camp Nou laufen die Barca-Spieler, darunter vielleicht auch Yusuf Demir, traditionell in Rot und Blau ein. Das Trikot ist auf mehrere Weisen gestreift und um das Logo befindet sich ein Kreuz in den Vereinsfarben.