'El Clásico': Barca und Real im Geister-Duell

Die Katalanen empfangen die Königlichen zum 181 El Clásico der La Liga. In der Meisterschaft verloren beide Teams am vergangenen Spieltag - es gilt die Krise im spanischen Fußball abzuwenden.

Endlich wieder El Clásico! (Samstag, 16 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) Die Fußballwelt richtet gespannt die Augen auf die beiden Top Teams des spanischen Fußballs - die zuletzt beide nicht wirklich überzeugen konnten. Nach vier Spieltagen steht der FC Barcelona auf Platz neun, Real Madrid immerhin auf Platz drei. Die Königlichen sowie die Katalanen rund um Kapitän Lionel Messi sorgten zuletzt für Schlagzeilen außerhalb des Platzes.

© getty

Lionel Messi in der Krise

Nach der Transfer-Schlammschlacht der letzten Monate, hat nun sogar Barcelona-Coach Koeman Lionel Messi scharf kritisiert. "Seine Leistungen könnten besser sein", sagte der im Sommer verpflichtete Trainer aus den Niederlanden auf einer Pressekonferenz. Man hat das Gefühl der Ballon D´or Gewinner von 2019 äußert seinen Missmut über den missglückten Transfer auf dem Platz. Die mangelnde Körpersprache und zuletzt schwache Leistung des Kapitäns scheint sich auf die ganze katalanische Mannschaft zu übertragen. Aus vier Spielen in der laufenden Saison konnten die rot-blauen nur zwei Siege holen. Ein Sieg gegen die ebenfalls stark angeschlagenen Madrilenen könnte wichtiges Selbstvertrauen wecken.

© getty

"Alptraum vor dem Clasico"

Spätestens nach der 2:3 Blamage gegen Schachtar Donezk steht auch Real Madrid in der Kritik. Die „Marca“ schreibt, Reals Krise „jeden Tag schlimmer“. Die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ titelt: „Alptraum vor dem Clasico“. In „Sport“ heißt es: „Lächerlich von den Champions.“ Trainer Zidane ist sich der schwachen Leistung bewusst: "Ich bin dafür verantwortlich und ich muss Lösungen finden. So etwas darf nicht passieren", sagt der Coach schuldbewusst. "Wenn das Team nicht so spielt, wie man es wollte, dann trägt man selbst die Schuld." Nach dem 0:1 gegen Cadiz in der La Liga musste Zidane gegen die Ukrainer die nächste Peinlichkeit über sich ergehen lassen. Nun fehlt auch noch Stürmer Star Eden Hazard.

"El Krisico"

Die Königlichen und der FC Barcona straucheln aktuell gewaltig. Auch wenn die Kontrahenten sportlich nicht in Höchstform sind, verspricht der Clasico nicht weniger Spannung...

