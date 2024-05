Der 34-Jährige Real-Star wird nach der EM seine Karriere beenden.

Das gab Kroos am Dienstag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ bekannt. Der Deutsche gehört zu den erfolgreichsten Fußballern aller Zeiten, wurde 2014 Weltmeister und holte mit dem FC Bayern und Real Madrid insgesamt 5 Mal die Champions League. Für die Heim-EM feiert der Mittelfeldspieler noch einmal ein Comeback in der Nationalmannschaft.

Weitere Infos folgen