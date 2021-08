Red Bull New York unter Trainer Gerhard Struber hat am Mittwoch in der nordamerikanischen Fußballliga MLS einen Negativlauf beendet.

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg bezwangen die New Yorker Columbus Crew mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte der 19-jährige John Tolkin (33.). Daniel Royer wurde bei den Gastgebern in der 71. Minute eingewechselt. Der Red-Bull-Club liegt in der Eastern Conference auf Platz zehn mit fünf Punkten Rückstand auf die Play-off-Ränge