Todesdrama um Inter-Goalie: Rollstuhfahrer tot

Schock für Inter Mailand und Keeper Josep Martinez (27): Der Torhüter hat am Dienstagmorgen in der Nähe des Trainingsgeländes einen 81-jährigen Rollstuhlfahrer mit seinem Auto erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Das berichten unter anderem die italienischen Medien, darunter die Zeitung „La Repubblica“.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Mann in seinem Elektrorollstuhl aufgrund eines Schwächeanfalls den Radweg verlassen und auf die Fahrbahn geraten sein. Martinez stoppte sofort, leistete Erste Hilfe und blieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort. Wenig später trafen Rettungswagen, Hubschrauber und Polizei ein – doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Spanier selbst blieb körperlich unverletzt, steht laut Berichten jedoch unter Schock und wird derzeit psychologisch betreut.

Inter reagiert – Pressekonferenz abgesagt

Inter Mailand zeigte sich tief betroffen und sagte die für Dienstag geplante Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den AC Florenz (Mittwoch) kurzfristig ab. Der Verein steht in engem Kontakt mit den Behörden und dem Spieler.

Martinez’ Karriere: Von Leipzig über Genua zu Inter

Martinez stand von 2020 bis 2022 beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag, wo er vier Pflichtspiele absolvierte. Danach wechselte er zunächst leihweise, später fest, zum FC Genua. Seit Sommer 2023 spielt der Spanier für Inter Mailand, das 14 Millionen Euro Ablöse zahlte. Dort kämpft er mit Ex-Bayern-Keeper Yann Sommer (36) um den Platz im Tor.

In der laufenden Saison kam Martinez bislang zweimal in der Serie A zum Einsatz. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2029.