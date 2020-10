Rapid zittert um Murg und Fountas

Wie wichtig Thomas Murg und Taxi Fountas bei den Hütterldorfern sind, stellten sie gestern gegen den LASK eindrucksvoll unter Beweis. Beide waren am 3:0-Heimerfolg maßgeblich beteiligt. Murg soll ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Den Verein hat dieses bisher nicht zufriedengestellt. "So kurz vor Schluss werden wir das nicht annehmen, wenn der Preis nicht passt. Ich würde sagen, dass der Rollbalken geschlossen ist", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic gegenüber "Sky". Für Didi Kühbauer hört sich das gut an. Weitere Abgänge nach Kapitän Stefan Schwab wären angesichts des intensiven Herbstes mit sechs Partien in der Europa League ein herber Rückschlag. "Für die Mannschaft wäre das eine ganz schlimme Geschichte, fatal wäre das richtige Wort, aber fast noch zu wenig", meinte der Rapid-Coach.

