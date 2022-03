Van Gaal: WM in Katar "lächerlich"

Louis van Gaal wird die Niederlande als Teamchef zur WM in Katar führen. Zur Austragung im Wüstenstaat hat der 70-Jährige aber eine klare Meinung.

Das Turnier mitten im Winter, eine fragwürdige Menschrechtslage und Zweifel bei der Nachhaltigkeit - die Fußball-WM in Katar ist nicht zum ersten Mal Kritik ausgesetzt. Auch der niederländische Teamchef Louis van Gaal hält von der Vergabe an das Land nichts. Der Star-Trainer findet es "lächerlich", dass die WM in Katar ausgetragen wird.

Der FIFA ginge es nicht um die Entwicklung des Fußballs, sondern um Geld, sagte der 70-Jährige. "Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, indem man dort ein Turnier austrägt", meinte Van Gaal.