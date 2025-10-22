Alles zu oe24VIP
CL-Dienstag stellte einen neuen Torrekord auf
Mehr Rekorde möglich

CL-Dienstag stellte einen neuen Torrekord auf

22.10.25, 11:14
Der Auftakt zur dritten Runde in der Fußball-Champions-League hat eine wahre Torflut gebracht. In den neun Dienstag-Partien fielen nicht weniger als 43 Treffer, was einem Schnitt von rund 4,77 entspricht - ein Rekord in der Königsklasse.

Der bisherige Rekord lag nämlich bei 3,94 aus dem Jahr 2000, dem damaligen ersten Spieltag. In absoluten Zahlen war es zumindest der höchste Wert in elf Jahren (40 Tore in acht Spielen).

Am 29. Jänner 2025 fielen nämlich 64 Tore (Schnitt 3,56), allerdings war es einer dieser neuen, verrückten CL-Spieltage, an denen alle Teams gleichzeitig antreten - damit gab es 18 Partien, also doppelt so viele. Am 1. Oktober 1997 durften sich Fans über 64 Tore (Schnitt 3,67) freuen, aber auch hier in zwölf Spielen.

Am Mittwoch könnte obendrein der Rekord für den Spieltag mit den meisten Toren fallen, wenn noch 25 Tore hinzukommen, was machbar klingt. Der Wert, der übertroffen werden muss, sind die 67 Tore aus der Saison 2024/25 und deren 5. Spieltag.

