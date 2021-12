Hammer-Los: Salzburg kracht auf Liverpool

Im historischen Achtelfinale der Königsklasse wartet auf die Bullen niemand geringer als der FC Liverpool.

Ein Hammerlos war für Salzburgs Champions-League-Fußballer schon vor der Auslosung quasi fix, seit Montag ist es amtlich: Für die erstmals unter den besten sechzehn Teams Europas vertretenen "Bullen" gibt es im Achtelfinale ein Wiedersehen mit Liverpool. Wie die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon ergab, trifft Österreichs Serienmeister im Heim-Hinspiel (15./16. oder 22./23. Februar) und Auswärts-Rückspiel (8./9. oder 15./16. März) auf die Truppe von Jürgen Klopp.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Bereits in der Champions-League-Saison 2019/20 gab es in der Gruppenphase zwei denkwürdige Duelle. In Liverpool musste man sich nach 0:3-Pausenrückstand und Aufholjagd auf 3:3 noch 3:4 geschlagen geben, im über den Aufstieg entscheidenden Heimspiel unterlagen Andreas Ulmer und Co. dem damaligen Titelverteidiger mit 0:2.

"Na bumm"

"Na, bumm, war der erste Gedanke", meinte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer ersten Reaktion gegenüber Servus TV. "Ein absolutes Hammerlos. Sie sind extrem formstark, alle in Topverfassung. Es gibt aktuell fast kein besseres Team. Sie spielen einen sehr intensiven Fußball, Jürgen-Klopp-Fußball. Sie sind ein Topfavorit auf den Gewinn der Champions League." Gegen den sechsfachen Triumphator der CL bzw. des Meistercups kommt es wohl auch zu einem Wiedersehen mit den Ex-Salzburgern Sadio Mane, Takumi Minamino und Naby Keita.

Mit Interesse wird man in Salzburg auch die Pandemie-Lage verfolgen. Ein volles Haus und damit 30.000 Zuschauer wären - falls behördlich erlaubt - garantiert. Sollte die Sensation gelingen, würde man die Viertelfinalspiele am 5./6. und 12./13. April bestreiten.

Alle Achtelfinal-Paarungen in der Übersicht:

Red Bull Salzburg - Liverpool

Benfica Lissabon (Lazaro) - Real Madrid (Alaba)

Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern München (Sabitzer)

Inter Mailand - Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon - Juventus Turin

Chelsea - OSC Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

Messi gegen Ronaldo

Paris Saint-Germain gegen Manchester United ist der große Schlager im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Die Auslosung am Montag in Nyon brachte damit ein Duell zwischen Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (ManUnited), den beiden besten Fußballern des vergangenen Jahrzehnts. Ronaldo ist mit 140 Treffern Rekordtorschütze der Königsklasse, Messi folgt mit 125.

Ebenfalls Brisanz verspricht das Duell zwischen dem spanischen Meister Atlético Madrid und dem deutschen Titelträger Bayern München, der die Gruppenphase mit sechs Siegen abschloss. "Es ist eines der attraktivsten Lose im Achtelfinale. Wir wissen, was die können, wie die Fußball spielen. Diese Mannschaft, dieser Trainer (Anm.: Diego Simeone) hat viel Mentalität", erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

????️ @J__Nagelsmann zum #UCL-Los: "Es ist ein gutes Los, ein guter Gegner, ein interessanter Gegner, eine schöne Stadt. Ich freue mich drauf, es wird ein spannendes Duell auch gegen einen emotionalen Trainer." #packmas pic.twitter.com/Muj2jI7zCU — FC Bayern München (@FCBayern) December 13, 2021

Gegen Atlético hatten die Bayern zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen: 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Alaba trifft auf Benfica

Rekordsieger Real Madrid mit David Alaba bekommt es mit Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) zu tun. Titelverteidiger Chelsea spielt gegen den französischen Meister OSC Lille, der die Gruppe G als Sieger vor Red Bull Salzburg (trifft nun auf Liverpool) abgeschlossen hat.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.