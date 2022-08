Hammerlos für Bullen in Königsklasse garantiert

Für den FC Red Bull Salzburg wird es ernst. Die Bullen erfahren bei der Auslosung am heutigen Donnerstag (18 Uhr) in Istanbul ihre Gegner für die Champions-League-Gruppenphase. Die Salzburger sind dabei in Topf 3.

Topf 1:

Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, FC Bayern München, AC Mailand, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam Topf 2:

FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turin, Atlético Madrid, FC Sevilla, RB Leipzig, Tottenham Hotspur Topf 3:

Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Shakhtar Donetsk, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Bayer 04 Leverkusen, Benfica Lissabon Topf 4:

Celtic Glasgow, FC Brügge, Viktoria Pilsen, Maccabi Haifa, Olympique Marseille, Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen Die Spieltermine im Überblick:

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022