Mit dieser Elf will Bullen-Coach Jaissle in Zagreb siegen

Die Aufstellung für den Hit in Zagreb ist da. Bullen-Coach Matthias setzt in Kroatien auf seine bewährten Kräfte.

Es ist alles angerichtet. Um 21 Uhr (im Sport24-Liveticker) will Serienmeister Red Bull Salzburg bei Dinamo Zagreb den zweiten Sieg der laufenden Champions-League-Saison feiern. Damit würden sie nicht nur die Tabellenführung in Gruppe E vertdeigien, die könnten die Bullen auch einen wichtigen Schritt in Richtung überwintern in einem europäischen Klubbewerb machen.

Unsere Startelf im Hexenkessel von Zagreb. ???? #ZAGSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 11, 2022

In Zagreb erwartet Salzburg ein wahrer Hexenkessel. "Dinamo wird zuhause mit den Fans im Rücken richtig Gas geben", prophezeite Jaissle. "Da müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein und dagegenhalten." Es werde wie schon bei Salzburgs 1:0-Heimsieg am vergangenen Mittwoch ein Spiel auf "Augenhöhe. Vor eigenem Publikum ist Zagreb eine Macht. Wenn wir nur auf 99 statt 100 Prozent kommen, wird es schwer. Es wird sicher noch ekliger als im Hinspiel."

Vor der Abreise waren Andreas Ulmer und Nicolas Capaldo angeschlagen. Nur der Kapitän steht auch in der Startformation.

Mit diesen Mannschaften laufen die beiden Teams auf:



Salzburg: Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer - Seiwald, Gourna-Douat, Sucic, Kjaergaard - Okafor, Sesko

Dinamo Zagreb: Livakovic - Spikic, Ristovski, J. Sutalo, Peric, Ljubicic - Ivanusec, Misic, Ademi - Orsic, Petkovic

Unsere besondere Wäsch für die große Bühne wartet auf ihren vierten Einsatz. ???? #ZAGSAL #UCL pic.twitter.com/trKHGejaLZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 11, 2022



Zagreb, Stadion Maksimir

Schiedsrichter: Stieler(GER)