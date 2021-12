Droht Tottenham Europacup-Aus nach Spiel-Absage?

Droht Tottenham das Europacup-Aus am grünen Tisch? Die coronabedingt abgesagte Conference-League-Partie zwischen "Spurs" und Stades Rennes liegt nun bei der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA. Grund dafür ist, dass keine Lösung für ein Nachtragsspiel gefunden wurde, die für beide Verein akzeptabel sei, teilte die UEFA mit. Nach einem Corona-Ausbruch bei dem englischen Premier-League-Club war das für vergangenen Donnerstag angesetzte Duell abgesagt worden.



Rennes war damit nicht einverstanden gewesen. Die Franzosen sind in der Gruppe G nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Für Tottenham, das drei Punkte hinter dem Zweiten Vitesse Arnhem liegt, geht es noch um das Weiterkommen in die K.o.-Phase. Laut den Londonern wurden acht Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb wurde auch Tottenhams Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion am Sonntag verschoben.



UEFA confirm that Tottenham's Europa Conference League match against Rennes cannot be rescheduled and will be referred to disciplinary panel to decide result. pic.twitter.com/GfPLtunW8i