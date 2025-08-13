Alles zu oe24VIP
Rapid
© GEPA

Conference League

Rapid setzt gegen Dundee zum Sprung ins ECL-Play-off an

13.08.25, 15:02
Teilen

Um weiterhin vom Europacup träumen zu dürfen, braucht Rapid am Donnerstag (20.45 Uhr, live ORF1 Konferenz) einen Triumph gegen Dundee United.

Nach dem 2:2 aus der Vorwoche ist für Rapid heute Abend gegen Dundee United (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) ein Sieg ein absolutes Muss. Denn nur noch das Rückspiel der dritten Qualirunde zur Conference League und ein im Erfolgsfall mögliches Play-off trennen die Hütteldorfer noch von der Europacup-Teilnahme. Einfach wird die Herausforderung im schottischen Tannadice Park jedoch keineswegs.

Nach Heim-Remis muss man »alles abrufen«

Daheim sollte der Mannschaft von Coach Peter Stöger ein Sieg, trotz Überlegenheit über weite Strecken, verwehrt bleiben. Es mangelte dem Rekordmeister vor allem an Chancenverwertung. Immerhin ließ Rapid auch auf der Dundee-Seite nicht mehr zu, weshalb man sich letztendlich mit einem Remis trennte.
Trainer Stöger weiß über den heutigen Gegner:„Im Hinspiel haben wir wenig zugelassen, aber die Schotten haben ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass sie sehr effizient sein und aus relativ wenig viel machen können.“

Doch das Ergebnis aus dem Heimspiel könnte auch seine guten Seiten haben, philosophierte Stöger: „Fühlen sie (Anm. d. Red.: die Mannschaft) sich wohl, wenn sie das Gefühl haben, es geht etwas leichter? Oder vielleicht brauchen sie das Gefühl, wirklich alles abrufen zu müssen, um zu performen?“

Selbstbewusstsein mit Sturm-Sieg getankt

Was für Rapid definitiv einen Vorteil darstellt, ist das Selbstbewusstsein, welches man nach dem jüngsten Liga-Spiel gegen Meister Sturm Graz tanken konnte. Gegen die Grazer gelang es den Wienern die Partie zu drehen und einen 2:1-Auswärtssieg einzufahren. Stöger: „Den positiven Spirit vom Match in Graz, wo wir nach einem Rückstand das Match zu unseren Gunsten drehen konnten, wollen wir natürlich im Europacup nutzen.“ Es ist für Rapid bereits der zweite Liga-Erfolg.

Weniger rosig sieht es in nationaler Hinsicht bei Dundee aus. Die „Tangerines“ sind nach zwei Partien in der schottischen Liga noch immer ohne Sieg. Zuletzt hagelte es eine 2:3-Niederlage gegen Heart of Midlothian.  

Mögliche Aufstellungen

Dundee: Kutscherenko - Sevelj, Iovu, Esselink, Keresztes - Camara, Sibbald, Ferry - Dolcek, Watters, SapsfordRapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Sangaré, Amane - Radulovic, M. Seidl, Dahl - Antiste

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
