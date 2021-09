Jede Negativ-Spirale geht einmal zu Ende

Eigentlich spricht heute sehr, sehr wenig für Rapid -vielleicht zwei Sachen. Zum einen: Jede Abwärtsspirale hat einmal ein Ende.

Warum nicht heute? Zum anderen haben die Wiener in London nichts zu verlieren, können eigentlich nur gewinnen. Ich erwarte mir eine Rapid-Elf, die mutig auftritt, die lästig ist und die West Ham das Leben schwermachen will. Grün-Weiß muss alles geben, um Österreich würdig zu vertreten. Dass die Situation bei Rapid derzeit keine leichte ist, es eh klar. Dennoch können die Wiener an guten Tagen vielen Gegnern gefährlich werden. So auch West Ham. Auch wenn klar ist: Die Engländer sind ein ganz großes Kaliber, haben nicht umsonst in der Premier League erst ein Spiel heuer verloren.

Rapid muss das WSG-Spiel noch ausblenden

Viele meinen, für Rapid ist das Spiel am Sonntag gegen die WSG wichtiger. Ich sage: So ein Blödsinn! Das wichtigste Spiel ist immer das, das bevorsteht. Und das ist West Ham. Erst wenn Rapid mit dem Flieger wieder auf österreichischem Boden aufgesetzt hat, dürfen die Wiener über Sonntag nachdenken. Zuvor wartet heute ein Fight über 90 Minuten, den Rapid hoffentlich annehmen wird.