Napoli muss um EL-Aufstieg bangen

Verkehrte Welt für die SSC Napoli! In der Liga an der Spitze - in der Europa League hingegen muss man um das Achtelfinale zittern.

SSC Napoli muss nach einer Niederlage im russischen Winter um den Fußball-Europa-League-Aufstieg bangen. Der italienische Tabellenführer unterlag am Mittwoch bei Spartak Moskau mit 1:2 und fiel hinter die punktegleichen Russen zurück. Die beiden Tore für den neuen Spitzenreiter der Gruppe C, die Legia Warschau und Leicester City komplettieren, erzielte Stürmer Alexander Sobolew (3./Elfer, 28.). Napoli gelang im Schneetreiben durch Eljif Elmas nur der Anschlusstreffer (64.).