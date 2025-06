Samstags-Kracher: Portugiesen gegen Blues um Viertelfinal-Einzug

Im Achtelfinale der Klub-WM kommt es zum europäischen Topspiel: Benfica Lissabon trifft am Samstag in Charlotte auf Chelsea. Die Portugiesen waren in der Gruppenphase ungeschlagen, während die Engländer mit wechselhaften Leistungen überzeugten.

Benfica präsentierte sich in der Gruppenphase der Klub-WM äußerst stark. Nach einem 2:2 gegen Boca Juniors folgte ein 6:0 gegen Auckland City. Der Höhepunkt war der 1:0-Sieg gegen Bayern München, der den Gruppensieg besiegelte. "Wir haben gegen verschiedene Spielstile gut reagiert", analysierte ein Teamsprecher. Chelsea mit wechselhafter Bilanz Die Blues starteten mit einem 2:0 gegen LAFC, verloren dann aber 1:3 gegen Flamengo. Im letzten Gruppenspiel siegten sie 3:0 gegen Espérance Tunis. "Wir müssen jetzt konstanter werden", forderte Chelsea-Trainer Enzo Maresca. Schlüsselspieler im Fokus Bei Benfica ist Ángel Di María mit drei Toren aktuell bester Scorer des Turniers. Bei Chelsea machte der junge Liam Delap bereits auf sich aufmerksam. Das Spiel findet am Samstag (22 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im Bank of America Stadium statt. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells Atlético Madrid gegen Urawa Reds.