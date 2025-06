Jetzt fix! Ex-Mourinho-Assistent wird LASK-Trainer

Der LASK hat einen neuen Trainer: Joao Sacramento übernimmt die Linzer. Er war früher Assistent von Superstar Jose Mourinho.

Der Portugiese Joao Sacramento ist der neue Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten LASK.

Der 36-Jährige unterzeichnete bei den Linzern einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2027. Sacramento folgt Interimscoach Maximilian Ritscher nach, unter dem der Sieger der Qualifikationsgruppe am Sonntag in Wien gegen Rapid 0:3 verloren und so das Ticket für die Qualifikation der Conference League verpasst hatte.

Vor Ritscher war bis 21. April Markus Schopp Trainer des LASK gewesen.