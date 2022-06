Rangnick schockt mit erster ÖFB-Startelf

Start in die Nations League: Österreich & Teamchef Rangnick gastieren in Kroatien. Diese Aufstellung schickt der Neo-Teamchef in die Partie.

Anpfiff in eine neue Äre - heute startet Österreich neu! Erstmals mit Ralf Rangnick auf der Trainerbank, erstmals im A-Pool der Nations League. Der Auftakt erfolgt beim Vize-Weltmeister, im 18.000 Zuschauer fassenden Stadion Gradski vrt trifft die ÖFB-Elf auf Kroatien (20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). "Das ist eine unglaublich gute Mannschaft", hat Stürmer Marko Arnautovic Respekt vor dem Weltranglisten-16. "Es wird nicht leicht, aber wir müssen uns auch nicht verstecken."

»Nicht auf Spielweise des Gegners einlassen«

In fünf Duellen gegen Kroatien gab es noch keinen Sieg, dazu ist die Elf rund um Real-Star Luka Modric in Osijek seit 13 Pflichtspielen unbesiegt. Dennoch erwartet Rangnick einen mutigen Auftrifft seiner Elf: "Wir dürfen uns nicht auf die Spielweise des Gegners einlassen, müssen versuchen zu kontrollieren und proaktiv sein. Das setzt auch einen Mut voraus."

Lindner im Tor - Onisiwo und Weimann dabei

Rangnick setzt in seinem ersten Spiel im Amt auf Heinz Lindner im Tor. Der 31-jährige Basel-Legionär erhielt den Vorzug gegenüber Patrick Pentz und Martin Fraisl. In der Dreier-Abwehr beginnen Kevin Danso, Gernot Trauner und Maximilian Wöber. Als Kapitän führt Marko Arnautovic in Abwesenheit von David Alaba das ÖFB-Team aufs Feld.

In Österreichs Offensive gibt es in der Startformation einige Überraschungen. So beginnen etwa Mainz-Legionär Karim Onisiwo und der in der zweiten englischen Liga bei Bristol City tätige Andreas Weimann. Christoph Baumgartner, zuletzt regelmäßig Stammkraft im Team, sitzt ebenso wie Stuttgart-Goalgetter Sasa Kalajdzic vorerst nur auf der Ersatzbank. Das trifft bei den Kroaten auch auf ihren großen Star Luka Modric zu, der gemeinsam mit Alaba vergangene Woche mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat.



Aufstellung Österreich:

Lindner - Danso, Trauner, Wöber - Lainer, Schlager, Sabitzer, Laimer, Weimann - Arnautovic, Onisiwo

Aufstellung Kroatien: