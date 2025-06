Quali-Hammer um das ÖFB-Team

Ein Supercomputer hat berechnet, wie wahrscheinlich die Qualifikation für die WM 2026 ist.

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Samstag (20.45 Uhr/live ORF 1) mit einem Schlüsselspiel in die WM-Qualifikation. Mit Rumänien ist der nominell laut Weltrangliste stärkste Gruppengegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in Wien zu Gast. Die Österreicher gehen als Favorit ins Spiel. Die Rumänen stehen im ausverkauften Ernst Happel Stadion nach einem 0:1 zum Auftakt im März gegen Bosnien bereits unter Druck.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick weiß um die Bedeutung der Begegnung. Seit Monaten hat er mit seinem Stab auf den Tag X hingearbeitet. "Wir wissen, dass es ein ganz wichtiges Spiel ist, dass wir erfolgreich starten wollen mit einem Heimsieg", betonte der Deutsche. Österreich sehnt sich seit 1998 nach einer WM-Teilnahme. Die Chance scheint als Topteam in Gruppe H groß wie lange nicht.

Österreich klarer Favorit

Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Supercomputer. Die Simulation von „Football Meets Data“, hat berechnet, wie wahrscheinlich ein Gruppensieg Österreichs in der Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino ist.

© Football Meets Data ×

Dem Supercomputer zufolge ist das ÖFB-Team klarer Favorit und gewinnt zu 67 Prozent die Gruppe. Härtester Konkurrent ist dabei Bosnien, das perfekt in die Qualifikation startete und bereits auswärts gegen Rumänien gewinnen konnte.