Messi: »Ich warte noch auf ein Mädchen«

Messi hat noch einen großen Wunsch! In Europa hat der siebenfachen Weltfußballer bereits jeden Preis abgeräumt. Bei der WM 2022 in Katar krönte sich der Superstar mit Argentinien auch endlich zum Weltmeister. Doch jetzt machte der 36-Jährige klar: Zu seinem perfekten Glück fehlt ihm noch etwas

Nun lässt Messi seine Karriere bei Inter-Miami ausklingen und widmet sich den wichtigen Frage des Lebens. Denn der Weltstar hegt offenbar schon länger einen geheimen Kinderwunsch. Das verriet er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem argentinischen YouTuber Miguel Granados. "Ich will gewinnen, ich will mich dem Wettbewerb stellen, aber hier in Miami ist es schon entspannter. Mir macht es weiter Spaß zu spielen. Aber jetzt ist es natürlich anders. Aber einen Wunsch habe ich noch. Ich warte noch auf ein Mädchen", gestand der dreifache Familienvater.

Baby Nr. 4 soll ein Mädchen werden

Mit seiner Frau Antonela Roccuzzo plant der Miami-Kicker jetzt offenbar nochmal Nachwuchs. Drei Söhne hat das seit 2009 glücklich vergebene Paar bereits. Passend zum rosa Inter-Miami-Trikot soll neben Ciro (4), Mateo (7) und Thiago (10) nun ein "Baby-Girl" das Familienglück perfekt machen. Neben seinem Kinderwunsch sprach Messi auch über seine Papa-Fähigkeiten. Seinen Jungs macht er zum Frühstück gerne Toast-Brot und heiße Schokolade. Mit seiner Ehefrau schaut er gerne Serien.

Dafür dass dem Super-Dribbler in seiner Karriere bislang 721 Tore und 344 Assists in 887 Partien gelungen sind, ist Messi auch nur ein ganz normaler Familienvater und Ehemann. Richtig sympathisches Kerlchen.