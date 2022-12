Nach WM-Titel: Messi-Posting bricht alle Rekorde

Lionel Messis erster Instagram-Post nach dem WM-Sieg hat Rekorde gebrochen.

Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume angelangt. Mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich krönte er Argentinien zum dritten Mal nach 1978 und 1986 zum Fußball-Weltmeister. Sein Posting auf Instagram sprengte zudem alle Rekorde. Mit mehr als 44. Millionen Likes ist es das meistgelikte Foto eines Sportlers überhaupt.

"CHAMPIONS OF THE WORLD!!!!!!!", postete der 35-Jährige. "So oft habe ich davon geträumt, so sehr wollte ich es, dass ich immer noch nicht falle, ich kann es nicht glauben...... Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen und auch an alle, die an uns geglaubt haben. Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir Argentinier, wenn wir zusammen und vereint kämpfen, in der Lage sind, das zu erreichen, was wir wollen. Der Verdienst dieser Gruppe, die über den Einzelnen steht, ist die Stärke aller, die für denselben Traum kämpfen, der auch der Traum aller Argentinier ist... Wir haben es geschafft!!! LET'S GO ARGENTINA DAMN!!!!!Wir sehen uns sehr bald wieder," so Messi.

Innerhalb von 39 Minuten hatte der Beitrag 10 Millionen Likes erreicht.