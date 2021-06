Diese Ladys machen Team-Stars stark

Shalimar Heppner, Sarah Arnautovic - Powerfrauen halten unseren Stars den Rücken frei.

Was wären unsere Stars ohne ihre besseren Hälften? Ob David Alaba, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner oder Saša Kalajdžić - beinahe alle ÖFB-Kicker sind verheiratet oder in einer Beziehung. Alaba hat sich mit Freundin Shalimar Heppner 2018 am Oktoberfest erstmals gezeigt. Bei der Bayern-Meisterfeier durfte auch der Sohnemann auf die öffentliche Bühne. Arnautović verdr ückte kürzlich Tränen, weil er in China lange von seiner Frau Sarah und den Töchtern Emilia und Alicia getrennt war. Sabitzer ist mit Bachelor-Siegerin Katja Kühne verlobt, Baumgartner mit seiner Sandy zusammen. ÖSTERREICH zeigt die süßesten ÖFB-Paare...

David Alaba und Freundin Shalimar Heppner

Sarah Arnautovic mit ihrem Marko und Töchtern Emilia Alicia

Lorena Grabovac mit Sturm-Hoffnung Sasa Kalajdzic

Jungstar Christoph Baumgartner mit seiner Sandy Sobotka

Marcel Sabitzer mit seiner Verlobten Katja und der kleinen Mary Lou