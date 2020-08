Franco Foda gibt Teamkader bekannt

Teamchef Franco Foda gibt heute den ÖFB-Kader für die ersten Länderspiele 2020 bekannt.

Franco Foda gibt heute den Teamkader für die ersten Länderspiele 2020 bekannt. Werden auch die ÖFB-Stars Alaba und Arnautovic einberufen?

Im ersten ÖFB-Kader seit Monaten könnten gerade unsere zwei Superstars fehlen. Im September stehen die ersten ÖFB-Länderspiele des Jahres am Programm. Am 4. gastiert das rot-weiß-rote Team im Rahmen der Nations League in Norwegen, drei Tage später heißt der Gegner Rumänien. Gespielt wird in Klagenfurt.

Der heutige Kader könnte durchaus Überraschungen bieten. Champions-League-Sieger David Alaba könnte ebenso eine Pause bekommen, wie die Leipzig-Legionäre Sabitzer und Laimer. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Marko Arnautovic im Kader steht, scheint ebenfalls gering. Grund sind die strengen Quarantäne-Regeln in China. "Arnie" müsste nach seiner Rückkehr wochenlang in Selbstisolation, sollte er die "Bubble", in der die Meisterschaft derzeit ausgetragen wird, verlassen.