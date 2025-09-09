Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Na Prost! Böses Bier-Gerücht im ÖFB-Nationalteam
© Dnevni Avaz

Vor WM-Qualifikation

Na Prost! Böses Bier-Gerücht im ÖFB-Nationalteam

09.09.25, 18:09
Teilen

Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff in Zenica macht ein böses Gerücht die Runde. 

Im Kampf um ein WM-Ticket greifen die Bosnier zu Psycho-Tricks. Wie die Zeitung "Dnevni Avaz" berichtet, soll es gestern im Teamquartier der heimischen Fußball-Nationalmannschaft zu einem geselligen Get-Together gekommen sein. Dabei soll auch jede Menge Bier konsumiert worden sein, berichtet "Dnevni Avaz".

Ausgelassene Stimmung oder Bier-Bluff?

Der Schnappschuss von einem ÖFB-Mitarbeiter mit einer Bier-Flasche in der Hand macht im Internet die Runde. Wie oe24 festhalten will, handelt es sich hierbei definitiv um KEINEN ÖFB-Spieler. Diese werden aber sehr wohl im Text erwähnt, ebenso wie die ausgelassene Stimmung. Auf Nachfrage hieß es dazu von "Dnevni Avaz": Jener Redakteur, der vor Ort die Fotos machte, ist bereits beim Spiel in Zenica und daher nicht zu sprechen. Ob der Bier-Bluff der Bosnier aufgeht, wird sich ab 20.45 Uhr zeigen, da erfolgt der Anpfiff im Stadion Bilino Polje!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden