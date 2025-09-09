Na Prost! Böses Bier-Gerücht im ÖFB-Nationalteam

Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff in Zenica macht ein böses Gerücht die Runde.

Im Kampf um ein WM-Ticket greifen die Bosnier zu Psycho-Tricks. Wie die Zeitung "Dnevni Avaz" berichtet, soll es gestern im Teamquartier der heimischen Fußball-Nationalmannschaft zu einem geselligen Get-Together gekommen sein. Dabei soll auch jede Menge Bier konsumiert worden sein, berichtet "Dnevni Avaz".

Ausgelassene Stimmung oder Bier-Bluff?

Der Schnappschuss von einem ÖFB-Mitarbeiter mit einer Bier-Flasche in der Hand macht im Internet die Runde. Wie oe24 festhalten will, handelt es sich hierbei definitiv um KEINEN ÖFB-Spieler. Diese werden aber sehr wohl im Text erwähnt, ebenso wie die ausgelassene Stimmung. Auf Nachfrage hieß es dazu von "Dnevni Avaz": Jener Redakteur, der vor Ort die Fotos machte, ist bereits beim Spiel in Zenica und daher nicht zu sprechen. Ob der Bier-Bluff der Bosnier aufgeht, wird sich ab 20.45 Uhr zeigen, da erfolgt der Anpfiff im Stadion Bilino Polje!