'Arnie' vor Rückkehr in ÖFB-Startelf

ÖFB-Goalgetter Marko Arnautovic hofft heute gegen Norwegen auf sein Startelf-Comeback.

Beim 2:1 gegen Nordirland kam Marko Arnautovic erst in der 63. Minute ins Spiel -und wusste in seinem ersten Länderspiel seit über einem Jahr gleich zu überzeugen. Der 31-Jährige brachte frischen Wind rein, krönte seine erfrischende Leistung mit einem herrlichen Assist zum 2:1-Siegtreffer von Adrian Grbic. "Nach einem langen Flug und den Strapazen ist es sehr anstrengend für mich gewesen", erklärte Arnautovic, wieso er gegen Nordirland zunächst auf der Bank platz nahm. "Aber jetzt bin ich zu 100 Prozent fit für volle 90 Minuten."

Heute gegen Norwegen (ab 20:45 im sport24-LIVE-Ticker) könnte der Shanghai-Legionär im Happel-Stadion wieder von Start weg auflaufen -und hat große Ziele. "Wir wollen das Länderspieljahr positiv abschließen und gegen Norwegen den Gruppensieg holen."

Arnautovic winkt heute sein 87. Einsatz im ÖFB- Trikot (26 Tore) - damit ist er die alleinige Nummer 4. Vor ihm liegen nur Andreas Herzog (103), Toni Polster (96) und Gerhard Hanappi (93)."Den Herzog schaffe ich, hundertprozentig", so Arnie, der sofern es die Corona-Lage zulässt, auch in Zukunft immer zum Nationalteam kommen will.