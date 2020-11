Aufstellung: ÖFB-Team startet mit Arnautovic gegen Norwegen

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat für das abschließende Nations-League-Gruppenspiel am (heutigen) Mittwochabend () in Wien gegen Norwegen zwei Änderungen vorgenommen. Im Vergleich zum mühevollen 2:1-Sieg am Sonntag gegen Nordirland rücken LASK-Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl und Stürmerstar Marko Arnautovic in die Startformation.