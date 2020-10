Fußball-Star Ronaldo macht 2022 Schluss

Portugal-Kapitän Cristiano Ronaldo (35) hat sein Team-Karriere-Ende verraten.

Vor dem gestrigen Nations-League-Kracher zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal (0:0) ließ Cristiano Ronaldo die Bombe platzen: "Nach der WM 2022 mach ich Schluss", kündigte der Superstar an. Doch Fußballfans können vorerst aufatmen. Denn der 35-Jährige hat damit nur bekannt gegeben, wann er das letzte Mal für die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen wird. Portugals Erfolgsteamchef verriet zuletzt, dass CR7 aber noch lange nicht ans endgültige Karriereende denkt: "Cristiano ist bereit, zu spielen, bis er 40 ist."

Im Klartext: Ronaldo-Tore wird es danach nur noch exklusiv für seine Vereinsmannschaft geben. Wie Insider berichten, ist vor allem David Beckham an einer Zusammenarbeit mit dem Superstar interessiert. Aktuell lenkt Beckham die Geschicke von Inter Miami, einem 2018 gegründeten Team in der amerikanischen Profiliga MLS. "Wie jeder Besitzer will ich die besten Spieler, und falls wir wirklich die Möglichkeit haben sollten, Spieler wie Cristiano zu bekommen, wäre das toll", erklärte Beckham seinen Masterplan zuletzt in der Jimmy-Fallon-Show.