Gregoritsch macht Arnie vergessen

In Abwesenheit von Marko Arnautovic unterstrich ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch erneut seinen Stellenwert im Sturm.

Top-Knipser Arnautovic sitzt in China fest, darf nicht zum Team -doch sein Ersatz sticht! Wie in Norwegen traf Augsburgs Gregoritsch zum 1:0, brachte unser Team auf Kurs - sein 4. Treffer im 21. Spiel. Stark: Immer wenn Gregoritsch traf, gewann Österreich. Hoffentlich auch am Mittwoch in Rumänien.

Auch bei seinem Stammclub Augsburg läuft es wieder rund, ist der Torjäger wieder im Sturm gesetzt. Der Sohn von U21-Teamchef Werner Gregoritsch kam beim deutschen Bundesligisten in allen drei Spielen zum Einsatz und traf dabei einmal. Im letzten Jahr kam es zwischenzeitlich zum Verwürfnis mit den Vereinsverantwortlichen der Fuggerstädter und einer anschließenden erfolglosen Leihe zum FC Schalke 04. Zurück in Augsburg scheinen die Wogen aber wieder geglättet zu sein.