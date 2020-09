Nationalteam bereit für Norwegen

Nations League: Baumgartner, Grbic und Co. wollen in Norwegen überzeugen.

20:45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) gegen Norwegen in die Nations League. Im Fokus stehen diesmal nicht unsere Superstars wie David Alaba oder Marko Arnautovic. Warum? Das Top-Duo musste genauso absagen wie Valentino Lazaro, Florian Kainz und Konrad Laimer. "Natürlich fehlen uns diese Führungsspieler. Wir wissen aber auch, dass wir eine durchaus respektable Breite haben im Nationalteam", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. Für das Spiel morgen gegen Norwegen heißt das: Andere Führungsspieler müssen noch mehr Verantwortung übernehmen, die Jungen ihre Chance nutzen.

© GEPA

Große Chance für Grbic und Baumgartner

Unsere große Offensivwaffe heißt Marcel Sabitzer. Der 26-Jährige zeigte heuer schon bei Leipzig auf, kam in Topform zum Team. Im zentralen Mittelfeld wird er unterstützt von Routinier Julian Baumgartlinger. Der 32-Jährige hat schon 74 Länderspiele auf dem Buckel. Neben Florian Grillitsch und Xaver Schlager sind da noch zwei Debütanten, die sich unbedingt beweisen wollen: Christoph Baumgartner und Adrian Grbic.

Beide müssen wohl gleich in große Fußstapfen treten. Mit dem Ausfall von Alaba und Kainz ist die Position auf der linke Seite frei. Baumgartner wäre ein logischer Kandidat. Der 21-Jährige traf für Hoffenheim heuer acht Mal in 32 Spielen, gehört zu den großen Shootingstars in Deutschland. Statt Arnautovic könnte Grbic ganz vorne stürmen. Der 24-Jährige netzte in seinen letzten 30 Spielen in Frankreich 18 Mal. "Man kann sich jetzt ein Bild machen, was sie imstande sind zu leisten auf diesem Niveau", sagt Sabitzer.

© GEPA

Österreichs Hoffnungen ruhen auf Sabitzer

Kein Alaba, kein Arnautovic - dafür Sabitzer! Der Leipzig-Star reiste mit breiter Brust zum Nationalteam. Kein Wunder, denn mit den Bullen schaffte er es bis ins Champins-League-Halbfinale. Und das als Führungsspieler. Der 26-Jährige wurde ins Champions-League-Team der Saison gewählt. "Das ist mit das Beste, was du als Spieler erreichen kannst", so Sabitzer. Dazu wurde er in Leipzig zum Kapitän ernannt. "Es widerspiegelt die Leistungen. Deswegen sind das sehr schöne und ereignisreiche Momente. Ich freue mich natürlich, aber ich will da auch weitermachen", tönt der Offensivspieler. Im Team traf er bisher sieben Mal und lieferte sieben Assists - gleich zwei Treffer und fünf Assists davon in seinen letzten neun Spielen. Zum Nations-League-Start sagt er: "Wir haben natürlich den Anspruch, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen."

© GEPA

Windtner: "Aufstieg wäre Traum"