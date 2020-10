Nations League: Alaba & Co. jagen in Belfast zweiten Sieg

Österreich hat heute (20.45, live ORF 1) in Nordirland eine klare Mission: einen Sieg!

„Wir müssen alles investieren und an unsere Grenzen gehen“, tönt Teamchef Franco Foda. Der Deutsche weiß, was seine Elf heute im Windsor Park erwartet: ein heißer Tanz! Österreich jagt in Nordirland den 2. Sieg in der laufenden Nations League, im Kampf um den Gruppensieg dürfen sich Alaba & Co. nach dem 2:3 gegen Rumänien keinen Patzer mehr leisten. „Wir müssen kompakt stehen und offensiv kreativ sein“, fordert Foda.

"Müssen 100 Prozent da sein, um zu bestehen"

Vorteil Österreich: Während unser Team ausgeruht ins Spiel geht, beim Test am Mittwoch gegen Griechenland (2:1) Stars wie David Alaba und Xaver Schlager schonte, haben die Nordiren 120 harte Minuten in den Beinen: Am Donnerstag gelang der Aufstieg ins EM-Play-off in Bosnien erst im Elferschießen. Foda sah das Spiel im TV, betont: „Sie waren sehr effizient. Sie geben nie auf und können gut Fußball spielen. Wir müssen bei 100 Prozent sein, um zu bestehen.“ Er erwartet eine komplett andere Partie als zuletzt gegen Rumänien: „Sie werden viele lange Bälle spielen, da geht es um die zweiten Bälle, ähnlich wie gegen Norwegen.“

Nordiren warten über ein Jahr lang auf Heimerfolg

Die Bilanz gegen Nordirland liest sich gut: Die letzten drei Spiele konnte unser Team gewinnen (siehe rechts). Zudem sind die Briten seit September 2019 ohne Heimsieg. Personell kann Österreich wieder auf Alaba und Schlager zurückgreifen, auch der zuletzt leicht angeschlagene Sasa Kalajdzic meldet sich rechtzeitig wieder fit. In Sachen Aufstellung hält sich Foda noch bedeckt. Doch egal, wie er spielt – es zählt heute nur ein Sieg!