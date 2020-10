So startet ÖFB-Team gegen Rumänien

Das ist Franco Fodas Startelf gegen Rumänien in der Nations League.

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat für das Nations-League-Spiel der ÖFB-Auswahl in Ploiesti gegen Rumänien im Vergleich zum 1:0 am Sonntag in Nordirland nur eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Anstelle von Reinhold Ranftl beginnt Alessandro Schöpf auf dem rechten Flügel.

ÖFB-Team gegen Rumänien: Pervan - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Ilsanker, Baumgartlinger - Schöpf, X. Schlager, Baumgartner - Gregoritsch

+++ Hier das Nations-League-Duell im sport24-LIVE-Ticker +++