Weltmeister fordert Rücktritt von DFB-Coach Löw

Einmal mehr konnte die DFB-Elf beim 3:3 am Dienstagabend gegen die Schweiz nicht überzeugen. Es hagelt Kritik: Ehemalige DFB-Legionäre fordern nun den Rücktritt von DFB-Cheftrainer Jogi Löw!

Von fünf Spielen im Kalenderjahr 2020 konnte die deutsche Nationalmannschaft nur einen Sieg erringen. Der 2:1 Zittersieg gegen Ukraine besänftigte zumindest etwas die zunehmende Kritik am deutschen Bundestrainer Jogi Löw. Nun gegen die Schweiz konnte die DFB-Elf nur knapp ein Remis erkämpfen. Hat Jogi das Siegen verlernt?

„Nach dem nächsten Turnier, nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr, muss Jogi Löw seinen Posten räumen. Es muss ein neuer Bundestrainer her“, schrieb der ehemaliger DFB-Spieler und Ex-Weltmeister Olaf Thon in seiner „kicker“-Kolumne. Auch Fußball-Legende Lothar Matthäus hatte den Bundestrainer zuletzt mehrfach hart kritisiert. „Deutschland hat jetzt zum fünften Mal die Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg“, sagte der ehemalige DFB-Teamkapitän vor wenigen Tagen der „Bild".

Löw hält weiter an seiner Taktik fest

Mit der öffentlichen Kritik kann Jogi allerdings ganz gut umgehen. "Das ist ok. Das, was wir wollen, müssen wir konsequent durchziehen." Konsequenz muss das DFB-Team erstmal in den nächsten Spielen zeigen - vor allem in der Defensive. Im November bereits warten drei Länderspiel-Gegner darauf den Weltmeister von 2014 zu ärgern. Sollte Jogi Löw keines dieser Spiele gewinnen können, könnte der sicher geglaubte Thron vom Bundestrainer gehörig wackeln.