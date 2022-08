Ronaldo zu Dormtund? BVB-Chef spricht Klartext

"Ich liebe diesen Spieler. Er ist der größte Spieler, den die Welt je zustande gebracht hat"

Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Spekulationen über Verhandlungen des deutschen Fußball-Bundesligisten mit Cristiano Ronaldo dementiert. "Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund ist auf den ersten Blick eine charmante Idee. Ich liebe diesen Spieler. Er ist der größte Spieler, den die Welt je zustande gebracht hat. Das Problem: Es gibt zu dem Spieler keinen Kontakt. Und von daher auch keinen Transfer", sagte Watzke bei einer Bilanz-Pressekonferenz des Clubs.

Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Superstars von Manchester United in die Bundesliga hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. So hatte der US-Sender CBS Sports noch am Donnerstag gemutmaßt, dass der BVB Ronaldos "letzte Chance" sei, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen.