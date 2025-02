Schlager fällt nach Knie-OP für Nations League aus

Xaver Schlager fällt wegen anhaltender Knieprobleme wochenlang aus. Der RB-Leipzig-Profi muss sich einem Eingriff unterziehen – und verpasst Österreichs Nations-League-Playoff.xxx

Xaver Schlager wird RB Leipzig und dem österreichischen Nationalteam im März nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler musste sich in dieser Woche einem „minimalen Eingriff“ am Knie unterziehen, wie sein Klub am Mittwoch bestätigte. Die Pause beträgt rund sechs Wochen, ein Einsatz im Nations-League-Playoff gegen Serbien ist damit ausgeschlossen.

Nächste Zwangspause nach Comeback

Der 26-jährige Oberösterreicher hatte nach einem Kreuzbandriss erst im November sein Comeback gegeben. Doch Anfang des Jahres verletzte er sich erneut am linken Knie. Wegen anhaltender Beschwerden und Flüssigkeitsansammlungen im Gelenk entschied sich der Klub nun für den medizinischen Eingriff.

Österreich ohne Schlager gegen Serbien

Das ÖFB-Team bestreitet das Nations-League-Playoff gegen Serbien am 20. März in Wien, das Rückspiel folgt am 23. März. Schlager wird frühestens nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen.