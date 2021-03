Value Betting: Kann man als Fußballfan die Buchmacher schlagen?

Die Sportwette ist mittlerweile zu mehr als nur einem beliebten Zeitvertreib geworden.

Wer richtig gut ist, kann ordentlich absahnen. Voraussetzung: Kenntnisse in der jeweiligen Sportart müssen natürlich vorhanden sein. Darüber hinaus benötigen Wetter ein Konto bei einem Anbieter. Das erleichtert die Wette erheblich: Zudem haben Teilnehmer die Möglichkeit sich via Internet an der Wette zu beteiligen oder sich für ein lokales Wettbüro zu entscheiden. Was viele bestimmt vermuten: Die Online Sportwetten sind weitaus beliebter. Schließlich sparen sich Wetter den Gang ins Wettbüro.

Außerdem erhalten Sie eine Übersicht über alle möglichen Wetten und über die neuesten Ergebnisse aus dem Fußball. Sie können Wetten ganz nach ihren Wünschen positionieren und erhalten im Live-Modus wichtige Informationen zu Spielen und Wettkämpfen. Zahlreiche Boni und der Wegfall der Steuer in bestimmten Portalen macht die Online Wette noch beliebter. Mittlerweile entscheiden sich viele Liebhaber der Sportwette für das so genannte Value Betting. Was es damit auf sich hat und welche Infos Sportwetter unbedingt haben sollten, der nachstehende Artikel gibt Antworten.

Value Betting – eine einfache Erklärung

Value Bets stehen für ein profitables Geschäft. Bei dieser Art der Wette hat der Wetter einen Vorteil gegenüber den Buchmachern. Zum Value Bet kommt es, wenn sich der Buchmacher für eine zu hohe Quote entschieden hat. Die tatsächliche Quote selbst ist mithilfe mathematischer Formeln zu berechnen. Ist die vom Buchmacher angegebene Quote höher als die wirkliche Quote, so haben wir es mit einem mehr als fairen Spiel zu tun. Eine Value Bet liegt vor. Umgekehrt bedeutet eine zu geringe Quote ein unfaires Spiel, aber das sei nur am Rande erwähnt.



Zum Value Bet kann es immer dann kommen, wenn der Buchmacher schlichtweg einen Fehler macht. Da Irren menschlich ist, profitieren in diesem Fall die Wetter von der falschen Quote. Zur Berechnung der genauen Quote helfen einfache Berechnungen aus der elementaren Stochastik. Dabei geht es darum, das Gesamte durch die prozentuale Wahrscheinlichkeit zu dividieren. Kurzum: Wenn die Wahrscheinlichkeit bei Werfen einer Münze und Erhalt des Bildes ‚Zahl‘ zu berechnen, dividieren wir 1 durch 50 Prozent, also durch 0,5. Das Ergebnis lautet 2. In der Folge liegt die faire Quote bei 2,0. Hat der Buchmacher die Quote bei 2,2 angesetzt, handelt es sich deshalb um eine Value Bet.

Hintergrund zu den Wetten



Buchmacher haben – ebenso wie die Wetter – ein Ziel: Sie wollen Geld verdienen. Daher stehen sie in Konkurrenz zu den Wettern. Da sie die Quoten festlegen, streben sie bereits bei der Berechnung einen Vorteil an. Eine Value Bet bedeutet einen (ungewollten) Nachteil. Daher gilt es diese Situation zu vermeiden. Leider oder glücklicherweise können Buchmacher diesen Kurs nicht immer halten.

Im Internet besteht ein dauerhafter Konkurrenzkampf zwischen den Unternehmen. Um nicht an Attraktivität zu verlieren, wollen Buchmacher immer mehr Wetter mit interessanten Angeboten auf ihre Seite ziehen. Value Bets sind dann zwar nicht die Regel, kommen jedoch immer wieder vor und sind eine Garantie für den Gewinn der Wetter. Bei der Registrierung ist es daher wichtig sich über den Anbieter zu informieren. Die Seriosität der virtuellen Wettbüros ist in jedem Fall sicherzustellen, um tatsächlich faire und reale Gewinnchancen zu haben.



Wie man Value Bets finden kann



Value Bets zu finden, ist eine Sache für sich. Um sich jedoch überhaupt zu beteiligen, müssen sich Wetter mit den neuesten Entwicklungen im Fußball ganz genau auskennen. Sie sollten alles über die favorisierte Mannschaft und die Gegner wissen. Die Ausgänge vorheriger Spiele, das Spielerprofil der Sportler und die Aufstellung sind nur einige von vielen Faktoren, die für den Sieg oder für ein verlorenes Spiel sprechen. Fakt ist: Wer sich nicht aktiv mit Sport auseinandersetzt, wird weder eine tatsächliche Gewinnchance haben noch eine Value Bet tatsächlich erkennen.



Doch wie kann man überhaupt zur Value Bet gelangen? Ganz einfach: Indem man sich nicht auf die beliebtesten Events konzentriert. Wer eher auf kleinere, unbekanntere Mannschaften setzt, hat größere Chancen auf eine Value Bet. Schließlich ist bei den großen Events für den Buchmacher mehr drin. Deshalb wird er sich bei der Berechnung der Quote weitaus mehr Zeit nehmen. Das Ergebnis ist eine präzise bestimmte Bet.



Bei kleineren Spielen ist das nicht der Fall. Ist dem Wetter die Mannschaft bekannt und verfügt er neben Fachwissen auch über die Fähigkeit Tabellenergebnisse auszuwerten, dann stehen die Chancen gut. Vor allem innerhalb der Regionalliga gibt es immer wieder Value Bets, da sich die Buchmacher eher auf größere Betätigungsfelder konzentrieren.



Die Chancen, eine Value Bet zu entdecken



Tatsächlich ist die Sportwette eine Wette und egal wie genau die Berechnungen sind, eine Garantie gibt es nie. Trotzdem lohnt es sich für Fans, die sich ständig weiterbilden und das Wissen auf dem Laufenden halten, die verschiedenen Anbieter im Bereich von Sportwetten zu vergleichen. Jeder Anbieter hat individuelle Quoten. Der tägliche Vergleich zeigt zum Teil große Unterschiede. Einfach bei den besten Anbietern registrieren und sich – je nach Quote – für die beste Quote entscheiden.



Wichtig: Namhafte Wettanbieter gibt es viele. Ihre Quoten sind häufig ähnlich. Allerdings kommen seit einiger Zeit immer wieder neue Angebote auf den Markt. Diese noch unbekannten Buchmacher überzeugen mit neuen Quoten. Schließlich wollen sie Wetter für sich gewinnen.



Dennoch: Die Sportwette macht weitaus mehr Spaß, wenn sie aus freien Stücken erfolgt und keine Berechnungen einbezieht. Dann ist sie tatsächlich ein Spiel. Wer Glück hat, erfreut sich am Gewinn. Natürlich bietet es sich an die Wette vor allen Dingen dann einzugehen, wenn Hintergrundwissen vorhanden ist. Außerdem sollten Wetter nur aus der Freude am Sport heraus einsteigen und nicht aus finanziellen Engpässen heraus versuchen die eigenen Finanzen auf Vordermann zu bringen.



Bei der Registrierung und vor jeder Anmeldung gilt es die neuen Gesetze und Bestimmungen durchzulesen und sich mit etwaigen Änderungen des Wettgeschehens auseinanderzusetzen. Weiterhin: Spieler sollten das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. Für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme an der Sportwette nicht gestattet. Ab 2021 wird es vor allem in Deutschland strengere Kontrollen geben, die den Spielerschutz in den Fokus rücken. In Österreich gelten bislang andere Regeln und Gesetze, doch auch hierzulande gibt es Indizien, die für eine Regulierung des Wettgeschehens und des virtuellen Casinos sprechen.