Das ändert sich beim Fussball-WM-Finale 2026

Bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko gibt es neues Final-Format.

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im NFL-Stadion von New Jersey wird erstmals in der Geschichte von WM-Endspielen mit einer Halftime-Show aufwarten. Dies gab FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch via Instagram bekannt.

Der Weltverband arbeitet demnach gemeinsam mit der Organisation Global Citizen und der britischen Band Coldplay an der Gestaltung der Show. Die WM in einem Jahr mit insgesamt 48 Teilnehmern wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet.