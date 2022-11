Mexikos Goalie 22 Jahre älter als DFB-Youngster Moukoko

Die Teamkader der 32 Teilnehmer für die am Sonntag beginnende Fußball-WM in Katar sind fixiert. 831 Spieler wurden von ihren Trainern nominiert, erstmals 26 pro Team - nur der Iran begnügte sich mit 25 Kickern.

Mit 40 Jahren, zwei Monaten und zwei Tagen wird Mexikos Torhüter Alfredo Talavera am Eröffnungstag der älteste WM-Teilnehmer bei diesem Turnier sein. Am jüngsten ist DFB-Spieler Youssoufa Moukoko, der just am Sonntag seinen 18. Geburtstag feiert.

Ältester Nicht-Keeper ist Kanadas Mittelfeldmann Atiba Hutchinson mit 39 Jahren, neun Monaten und zwölf Tagen, knapp vor Portugals Defensiv-Haudegen Pepe und drei weiteren 39-Jährigen. Sie könnten zumindest alterstechnisch die Väter von den insgesamt sechs 18-Jährigen sein, die in Katar ihre erste Weltmeisterschaft absolvieren.

© Getty ×

Sollte Jungstürmer Moukouko treffen, wäre er Deutschlands jüngster WM-Torschütze und die Nummer zwei überhaupt. Jünger war nur Brasiliens Ikone Pele 1958 in Schweden (17 Jahre, 238 Tage).

Messi kann in Katar Rekordspieler werden

Die alternden Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nehmen unterdessen bereits an ihrer fünften WM teil. Das trifft auch für die beiden Mexikaner Andres Guardado und Guillermo Ochoa zu. Das Quartett stößt damit in den erlauchten Kreis von Gianluigi Buffon (ITA), Lothar Matthäus (GER) sowie Antonio Carbajal und Rafael Marquez (beide MEX).

Messi könnte zudem in Katar zum Rekordspieler avancieren. Der 35-Jährige hat bisher 19 WM-Spiele bestritten. Sollte Argentinien ins Halbfinale kommen und der Kapitän in allen Spielen dabei sein (inklusive späterem Finale oder Spiel um Platz drei), wären das maximal sieben weitere Matches und somit 26. Aktueller Rekordhalter ist Matthäus mit 25. Den Landesrekord von Diego Maradona (19) dürfte Messi, sollte er fit bleiben, ziemlich sicher knacken.

Auch Portugals Ronaldo peilt eine weitere Bestmarke an. Trifft "CR7" auch in Katar, wäre er der erste Fußballer, dem bei fünf verschiedenen WM-Endrunden ein Tor gelingt. Brasilien und Deutschland sind unterdessen jene Teams mit den meisten WM-Partien, jeweils 109 Partien haben der fünffache bzw. vierfache Weltmeister bisher absolviert.