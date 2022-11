Supermarkt-Kette zieht WM-Fanartikel-Werbespot zurück

Nach einem Riesen-Wirbel in den Niederlanden zieht eine Supermarkt-Kette einen Werbespot zur Fußball-WM zurück.

Die niederländische Supermarktkette Jumbo hat nach heftiger Kritik von Menschenrechtsorganisationen einen TV-Werbespot für WM-Fanartikel zurückgezogen. Im Spot waren feiernde, auf einem Gerüst die Polonaise tanzende Bauarbeiter zu sehen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch hatten empört reagiert, da Katar als Fußball-WM-Austragungsland wegen der schlechten Lebens- und Arbeitsumstände von Bauarbeitern der WM-Stadien in Kritik steht.

Der Konzern zog am Mittwoch den Film zurück und entschuldigte sich: "Wir verstehen jetzt, dass man in dieser Reklame einen Link sehen kann zu den erbärmlichen Arbeitsbedingungen in Katar, und das ist nie unsere Absicht gewesen." Amnesty International lobte die Entscheidung.