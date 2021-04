Wenn Deutschland gegen Nordmazedonien verliert muss schon einiges schief laufen. Die DFB-Truppe zeigte eine blamable Leistung bei der 1:2-Pleite und sieht sich nun deutlicher Kritik ausgesetzt. Stürmer Timo Werner gerät ganz besonders unter Beschuss. Er gilt als Symbol für den Horror-Aufritt der „Löw-Jungs“.

Beim Stand von 1:1 bekommt Werner in der 79. Minute DIE Gelegenheit Deutschland doch noch auf die Siegerstraße zu bringen. Doch vor dem nordmazedonischen Keeper versagen die Nerven - sein Schuss verfehlt das Ziel...

