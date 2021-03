Der japanischen Nationalmannschaft ist ein historischer Kantersieg gelungen. Die "Blauen Samurai" setzten sich in der zweiten Runde der asiatischen WM-Qualifikation gegen die Mongolai mit 14:0 (5:0) durch und feierten damit den höchsten Erfolg ihrer Länderspielgeschichte. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1997, damals hatten die Japaner gegen Macau sogar zweimal mit 10:0 triumphiert.

Im Mittelpunkt der geschichtsträchtigen Partie standen Ex-Salzburger Takumi Minamino und zwei Akteuere aus der deutschen Bundesliga. Der ehemalige "Bulle" eröffnete den Torreigen. Auch Bremens Triplepacker Osako (23./55./90.+2) als auch Frankfurts Kamada (26.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit Stuttgarts Wataru Endo stand noch ein weiterer Deutschland-Legionär im Teamaufgebot.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die asiatische Qualifikation für das Turnier in Katar knapp anderthalb Jahre aussetzen, auch in diesem Länderspielfenster wurden noch viele Partien abgesagt.



???????? 0-14 ????????



